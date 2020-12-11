В четверг, 10 декабря, вступил в силу закон о поддержке граждан и бизнеса в период действия карантинных.

В Минсоцполитики сообщили, что Кабмин утвердил порядок оказания помощи лицам, которые могут потерять доходы в период карантина. И разъяснили, как получить выплату.

Разъяснение министерство опубликовало в виде памятки.

Согласно памятке, единовременную материальную помощь могут получить:

наемные работники, которые работают на предприятии и их работа ограничена в карантин;

ФЛП, работа которых ограничивается в карантин.

Чтобы застрахованным лицам (то есть тем, за кого или которые платили ЕСВ в третьем квартале этого года и среднемесячный заработок которых не превышал 30 тысяч грн) получить помощь, нужно:

иметь открытый банковский счет в банке по стандарту IBAN;

подключиться к порталу "Дія";

подать через портал "Дія" заявление до 21 декабря 2020 года включительно.

Главным критерием при заполнении заявления является указание верного КВЭД предприятия, который указан первым в сведениях из Единого государственного реестра юридических лиц, ФОП и общественных формирований.

Напомним, Владимир Зеленский в конце ноября для поддержки граждан и бизнеса в период карантина инициировал принятие законов о выплате помощи.

А 7 декабря президент уже подписал принятый закон о выплате 8000 гривен пострадавшим от локдауна.