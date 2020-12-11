Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова попросила россиян при вакцинации от коронавируса не пить хотя бы шесть дней. Хотя буквально на днях российские специалисты заявляли, что привившимся категорически нельзя употреблять спиртное 42 дня.

Заявление Голикова сделала во время брифинга о ситуации с коронавриусом в РФ, который транслировал канал "Россия 24".

"Я рекомендовала бы наши гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, ну в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя. Это важно для формирования иммунитета", - попросила чиновница.

Ране "Страна" приводила слова главного санврача России Анны Поповой, почему при вакцинации категорически запрещается пить алкоголь полтора месяца.

Впрочем вскоре после объяснения Поповой директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что во время вакцинации нет необходимости полностью отказываться от алкоголя.