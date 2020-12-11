Международные платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на крупнейшем в мире порносайте Pornhub, принадлежащем монреальской компании MindGeek. Запрет связан с опасениями по поводу размещения незаконных материалов на сайте.

Об этом сообщает The New York Times.

Решения компаний, выпускающих кредитные карты, были приняты после того, как Pornhub попал под шквал критики после публикации The New York Times на прошлой неделе, в которой утверждалось, что на веб-сайте есть видеоролики с сексуальными домогательствами и эксплуатацией детей.

Pornhub отверг эти обвинения, заявив, что сайт "категорически против материалов с сексуальным насилием над детьми" и что у него есть обширная команда модераторов, отслеживающих размещенный на сайте контент.

Однако компания Mastercard провела расследование и обнаружила доказательства "незаконного контента".

"Наше расследование, проведенное за последние несколько дней, подтвердило нарушения наших стандартов. В результате в соответствии с нашей политикой мы проинструктировали финансовые учреждения, которые подключают сайт к нашей сети, прекратить прием платежей. Кроме того, мы продолжаем расследование о потенциально незаконном контенте на других веб-сайтах, чтобы принять соответствующие меры", - заявили в компании.

Представитель Visa выступил с заявлением, в котором выразил аналогичную озабоченность.

"Учитывая обвинения в незаконной деятельности, Visa приостанавливает операции с Pornhub до завершения нашего текущего расследования. Мы даем указание финансовым учреждениям, обслуживающим MindGeek, приостановить обработку платежей через сеть Visa", - сказал представитель компании.

Как писала "Страна", весной в начале пандемии PornHub предоставил бесплатный премиум-доступ для всех стран мира.

Мы также сообщали, что в ноябре в Таиланде прошла акция протеста против блокировки порносайта Pornhub.