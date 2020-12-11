В поединке Лиги Европы, где сошлись луганская "Заря" и португальская "Брага", украинцы уступили хозяевам со счетом 0:2.

В шестом и заключительном туре группового этапа Лиги Европы УЕФА "Заря" не смогла продолжить серию побед в двух предыдущих игровых днях и заняла третье место в квартете G.

Голы у "Браги" забили Абу-Ханна на 61-й минуте в свои ворота и Рикарду Орта на 68-й минуте.

Команда Виктора Скрипника уступила португальцам во втором очном матче. "Заря" досрочно потеряла всякие шансы выйти в весеннюю часть Лиги Европы и для нее этот поединок не имел турнирного значения, речь шла исключительно о престиже.

В другом матче группы G английский "Лестер" дома нанес поражение греческому АЕКу - 2:0.

"Лестер" и "Брага" вышли в плей-офф Лиги Европы, где также выступят донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", жеребьевка пройдет 14 декабря.

Напомним, на стадионе "Брага Мунисипал" прошел матч 6 тура группового этапа Лиги Европы между португальской "Брагой" и луганской "Зарей". Польский арбитр Даниэль Стефански дал стартовый свисток в 22:00.

Как сообщала "Страна", несмотря на то, что в последнем официальном матче сезона против Швейцарии сборной Украине засчитали техническое поражение (которое будет оспорено в спортивном суде Лозанны - Ред.), наша команда смогла сохранить место в Топ-25 лучших команд мира.