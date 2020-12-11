Сотрудники Чернобыльского заповедника показали загадочный деревянный сруб с соломенной крышей, которая почти полностью покрыта растительностью как в сказке.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Кто-кто в теремочке живет? Деревянный сруб, соломенная крыша, так густо оплетенная дикими вьющимися растениями, в дома едва видны окна-глазки. И они - целые. На удивление, уцелела вся эта старенькая полесская избушка, хотя ее более новые дома-соседки с выселенных Ладыжичей не выдержали испытания послеаварийными десятилетиями и постепенно разрушаются в печали за хозяевами", - указано в сообщении.

Однако этот домик только сблизился с землей, укоренившись в попытке пережить время. Сотрудники заповедника предполагают, что в избе мог поселиться кто-то из украинской мифологии, наполняя здание силой. Например, леший или дедушка ОХ. Не исключено, что в дом время от времени забредают животные или потерявшиеся путники в поиске убежища.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали процесс установки предупреждающих дорожных знаков для водителей в местах миграции диких животных.

Как сообщала "Страна", в сети появились первые фото замерзшей реки Уж, которая простирается от Припяти до Коростеня. Однако сотрудники Чернобыльского заповедника не уверены, надолго ли это.