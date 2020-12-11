Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антона Геращенко подхватил коронавирус.

Он об этом чиновник заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1", передаёт корреспондент "Страны".

По словам Геращенко, он получил положительный тест на вирус и уже третий день находится на самоизоляции. Также он признался, что заразилась его 4-летняя дочь.

Ранее "Страна" сообщала, что положительный тест на коронавирус получил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Но если Труханов чувствует себя нормально, то зараженный коронавирусом народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский попал в стационарное отделение больницы. У него держится высокая температура.

Также мы писали, что коронавирус был выявлен в мэра Львова Андрея Садового.