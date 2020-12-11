ФОПы против локдауна

Одной из основных тем обсуждений вчерашнего дня стало принятое накануне правительством решение ввести локдаун с 8 по 24 января. Причем основным посылом этих обсуждений является непонимание того, зачем этот полутотальный карантин вводится в том виде, в каком это принято Кабмином.

В правительстве, видимо, предполагали, что такое непонимание будет, потому что свое решение вчера разъясняли и премьер Денис Шмыгаль, и его верный "оруженосец", министр Кабмина Олег Немчинов. Правда, нельзя сказать, что объяснение вышло конкретным, поскольку все свелось к двум тезисам: сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась, поэтому в декабре не нужно никаких локдаунов, а с учеными мы просчитали, что лучше всего будет ввести его после новогодних праздников.

Такое объяснение оказалось неубедительным, в частности, для малого бизнеса. Его движение SaveФОП объявило о проведении 15 декабря акции протеста, которая может быть объявлена бессрочной. У акции будет сразу две цели: отмена обязательного введения кассовых аппаратов и, собственно, отмена решения по январскому локдауну.

И в данном случае представителей малого бизнеса понять можно: ведь если на сегодняшний день (как уверяет правительство) эпидемическая ситуация контролируема, то какие есть основания уже сейчас утверждать, что 8 января она станет неконтролируемой?

Единственное основание – это та, вполне вероятная, ситуация, когда в первую неделю января вся страна загуляет на новогодних праздниках, а потом будет расхлебывать последствия праздничного загула. Но для того чтобы не допустить подобной ситуации, локдаун нужно вводить не с 8 января, а именно на первую новогоднюю неделю!

Именно отсутствие логики в решениях правительства и привело к тому, что малый бизнес собирается выйти на акцию протеста. Услышат его или нет – это зависит от того, насколько массовыми будут акции. SaveФОП настроен серьезно, так что через неделю посмотрим.

Прогноз Кравчука: мира в 2021-м не будет. Почему?

Вчера Леонид Кравчук сделал прогноз на 2021 год относительно того, как будет продвигаться переговорный процесс в "нормандском" формате. Прогноз негативный: по словам экс-президента, предпосылок для встречи лидеров "Нормандской четверки" в следующем году нет.

И с этим сложно не согласиться, поскольку только слепой не видит того, что мирный процесс зашел в тупик. Однако сложно согласиться с теми аргументами, которыми глава украинской делегации в Минске подкрепляет свои аргументы.

По словам Леонида Макаровича, переговорный процесс находится в тупике, поскольку Россия отказывается от любых встреч по причине невыполнения заданий последней встречи "Нормандской четверки", состоявшейся в Париже год назад. И из этого следует вывод: процесс сдвинется с мертвой точки только в том случае, если Москва изменит свою позицию.

Леонид Кравчук обычно славится тем, что всегда может найти словесную конструкцию, которая полностью оправдывает его позицию. Но в данном случае он не может не понимать, что в его заявлении заложен парадокс, которого, похоже, избежать не получается.

Ведь прежде чем говорить о необходимости изменения позиции Москвы, нужно разобраться с теми претензиями, которые она выдвигает. То есть с вопросом о выполнении обязательств, взятых в Париже.

Парижская декларация лидеров "Нормандской четверки" – это официальный документ, под которым стоят подписи Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина. Все они, подписавшись, обязались выполнить все, что там написано. И если кто-то свои обязательства не выполнил, то он и виновен в том, что процесс находится в тупике.

Россия обвиняет в невыполнении обязательств Зеленского, что признает и Кравчук. Но каков ответ на это украинской стороны? Может, Леонид Макарович заявил, что Кремль врет насчет невыполнения, и поэтому его надо наказать?

Но в том-то и дело, что ни одного опровержения с украинской стороны не последовало. Вообще, нынешняя позиция украинской власти выглядит так: нас не устраивает то, что записано в Минских соглашениях (и что подписал Зеленский в Париже), поэтому эти соглашения надо изменить. А если Москва не хочет их изменить, то на нее надо наложить санкции.

Если отбросить всю эту сложную конструкцию, то в сухом остатке мы имеем один факт: украинская власть действительно не выполнила то, что было подписано в Париже. Так кто же виноват в том, что мирный процесс находится в тупике? И кого надо обложить санкциями?

Накажут ли "Наш" за представителя "ЛНР" в эфире?

"Минская" тема вчера неожиданно всплыла и на заседании Нацрады по телевидению и радио. Главный цензурный орган страны назначил внеплановую проверку телеканала "Наш" за то, что в его эфире состоялось включение представителя "Луганской народной республики" в Минской ТКГ Родиона Мирошника – в прошлом, кстати, пресс-секретаря Виктора Януковича и зама губернатора Луганской области. То есть не чужого для украинского политикума человека.

Нацраде не понравилось, во-первых, собственно появление Мирошника в эфире украинского телеканала, во-вторых, то, что он заявил, что Донбасс не является составной частью Украины.

Собственно, на все это уже ответил сам телеканал, который объяснил, что, во-первых, не понимает, почему журналисты и политики в студии не могут общаться с тем, с кем общаются представители Украины в Минской ТКГ, во-вторых, на все неприемлемые с точки зрения украинских законов заявления звучали контраргументы ведущего и украинских политиков. То есть все претензии, которые ранее Нацрада выдвигала к другим телеканалам в подобных ситуациях, были учтены.

Все это уже привычная схема действий главного цензурного органа страны – когда он, не найдя законных оснований придраться к "нелюбимым" телеканалам, выдумывает собственные. А потому уже логично, чтобы в Верховной Раде был поставлен вопрос о недоверии к нынешнему составу Нацрады в целом.

Подорожание платежек: почему "Нафтогаз" задирает цены?

На фоне "коронавирусных" и политических баталий как-то незаметно прошел тот факт, что украинцы получили первые полноценные "зимние" платежки. Которые оказались существенно больше, чем в прошлом отопительном сезоне.

Даже согласно официальным данным Госстата, цены на газ увеличились на 26,7%, а отопление подорожало на 8,6%. Но это по официальным данным. Что касается данных в платежках, они еще печальнее: по сравнению с прошлым отопительным сезоном газ подорожал на 40%, а отопление – на 20 с лишним процентов.

Естественно, в обоих случаях основная составляющая – это стоимость газа. Сейчас "Нафтогаз" запустил целые информационные кампании, чтобы объяснить гражданам: мол, мы ни при чем, это все мировые цены выросли. Но из этого объяснения нельзя понять одно: почему тот газ, который летом был закуплен по минимальным мировым ценам, сегодня продается населению и теплокоммунэнерго по нынешним мировым ценам? Ведь даже если накинуть на летнюю цену стоимость трех месяцев хранения, все равно никак не получится подорожания сразу на 40% (а по отношению к летней цене даже больше).

На этот вопрос "Нафтогаз" объяснения не дает. Возможно, когда-то оно появится, но на данный момент остается только предполагать, что НАК зарабатывает суперприбыли ради одной цели: чтобы по итогам года Андрей Коболев отчитался об успешной коммерческой деятельности и выписал себе очередную многомиллионную премию. Которая фактически будет выплачена из карманов каждого украинца.

Парад победы или провокация?

Азербайджан вчера официально подвел итоги войны за Карабах, проведя в Баку парад победы. Парад проведен громко – с участием войск Турции и президента этой страны Реджепа Эрдогана. Но это еще не все. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал на параде ряд заявлений – вплоть до того, что даже столица Армении Ереван является исторической территорией азербайджанцев.

Однако самое главное заявление сделал Эрдоган, который сказал, что борьба за Карабах еще не закончена. И в этом – основная суть происходящего.

Очевидно, что, несмотря на "парад победы", в Баку не могут быть удовлетворены результатом войны, поскольку значительная часть Карабаха остается под армянским контролем. Но это не значит, что Азербайджан (даже в союзе с Турцией) готов возобновить военные действия, которые чреваты гибелью российских миротворцев и резкой реакцией ООН, Франции и Штатов. То, что происходило вчера, – это начало психологической войны.

В Баку понимают, что ситуация в Армении взрывоопасна – там правительство Пашиняна находится на грани свержения, причем на смену ему могут прийти реваншистские силы, которые будут представлять настроения армянского общества, недовольного поражением в недавней войне.

Собственно, на этом и строится расчет – что именно армянские реваншисты разорвут мирное соглашение и этим позволят Азербайджану с Турцией возобновить военные действия и завершить битву за Карабах полной победой. Ради этого и делается все так, чтобы максимально унизить армян.

И нельзя исключать, что этот сценарий может сработать. Поэтому, несмотря на восстановленный мир, нет никаких гарантий, что армяно-азербайджанская война не возобновится снова.