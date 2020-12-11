Украинцам показали карту самых опасных автомобильных дорог страны, на которых в этом году произошло самое большое количество аварий.

Об этом сообщает группа "Киев оперативный" в Telegram.

"Скажите откровенно, заносит сегодня? Следите за рулем и держите дистанцию. Вот, кстати, карта наиболее опасных автодорог 2020", - указано в сообщении.

Так, самыми опасными трассами по количеству ДТП в этом году оказались: М06 "Киев-Чоп"; М03 "Киев-Довжанский"; М05 "Киев-Одесса"; М12 "Стрый-Знамянка"; М07 "Киев-Ягодин"; М14 "Одесса-Новоазовск"; М18 "Харьков-Ялта"; Н09 "Мукачево-Львов"; Н08 "Борисполь-Запорожье"; М19 "Доманово-Тереблячее"; М21 "Выступовичи-Могилев-подольский"; М09 "Тернополь-Рава-русская"; Н10 "Стрый-Мамалыга"; Н24 "Благовещенское-Николаев"; Н25 "Городище-Староконстантинов".

За 10 месяцев этого года на перечисленных дорогах произошло 3 883 ДТП, во время которых 948 человек погибли и 4 819 пострадали.

Напомним, в Украине ближайшей ночью ожидается ухудшение погодных условий - на дорогах образуется гололедица, а также опустится туман.

Как сообщала "Страна", в Киеве после ледяного дождя, который спровоцировал гололед, таксисты взвинтили цены на свои услуги.