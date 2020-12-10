Руководитель государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" задержан после того, как был уличен в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере $250 тыс.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

"Руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в $250 тыс", - говорится в сообщении.

Дело о банкротстве упомянутой компании рассматривается в одном из хозяйственных судов.

"Одобрение плана санации при условии утверждения его судом предоставило бы возможность компании-инвестору, у представителя которой требовали неправомерную выгоду, восстановить хозяйственную деятельность на территории порта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи чиновнику, и также был задержан. Решается вопрос о сообщении как руководителю порта, так и посреднику, о подозрении и избрании им меры пресечения.

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