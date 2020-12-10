Во Франции из-за коронавируса с 15 декабря возвращают ночной комендантский час, который уже вводили в середине октября до начала декабря. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Его слова цитирует "Интерфакс".

Комендантский час будет действовать с 20:00 (21:00 по Киеву) до 6:00 (7:00 по Киеву).

"Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа, с 20:00 вместо 21:00 (как планировалось ранее - Ред.) до 6:00", - сказал Кастекс.

Он добавил, что ситуация с распространением COVID-19 улучшилась, однако власти решили ввести строгий комендантский час, и 31 декабря не станет исключением. Он также рассказал, что кинотеатры, театры и музеи будут закрыты для посещения еще три недели.

Однако такой режим не будет действовать в рождественский сочельник - 24 декабря.

"Рождество занимает особое место в нашей жизни и наших традициях", - объяснил премьер-министр.

Ранее "Страна" писала, что комендантский час наносит огромные убытки. По подсчетам, осенью он обошелся Франции более чем в два миллиарда евро.

Мы также сообщали, что комендантский час также ввели в Турции.