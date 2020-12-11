В Минздраве напомнили о правилах использования газовых и перцовых баллончиков, а также рассказали о возможном вреде для здоровья.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Во Львовской и Николаевской областях школьники играли газовым и перечным баллончиками. В результате всего пострадало 12 детей. По информации ГУ "Львовский ОЛЦ МЗ Украины", в пгт. Червоноград с диагнозом "токсическое действие неизвестного вещества" госпитализированы 5 детей. Они пострадали в результате распыления газового баллончика в помещении школы. Дети находятся на лечении, их состояние средней тяжести", - указано в сообщении.

В то же время в поселке городского типа Первомайск седьмого декабря ученик шестого класса в кабинете распылил баллончик "Перец", после чего семь школьников получили поражения дыхательных путей. Пострадавших госпитализировали с жалобами на раздражение в горле и боль в животе. Всем детям оказали медицинскую помощь, однако для предотвращения подобных случаев в Минздраве напомнили, что газовые баллончики - не игрушка, а их использование может серьезно навредить здоровью.

Так, отравление подобными веществами может вызвать:

ощущение "песка" в глазах, светобоязнь;

ожоги на губах, языке, других участках кожи;

боль во рту, горле, груди или животе, которая усиливается при глотании и дыхании;

повышенное слюноотделение, тошноту, рвоту (со специфическим запахом, остатками ядовитых веществ, кровью);

нарушение дыхания (одышку, шумное дыхание, изменение тембра голоса, кашель);

потливость, диарею, необычное поведение пострадавшего (возбуждение, бред);

мышечные подергивания, судороги, головокружение;

необычный цвет кожи (бледную, малиновую, синюшную).

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