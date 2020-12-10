В Минздраве рассказали показали, как выполнять простое, но действенное упражнение, которое укрепляет мышцы и расходует калории.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Каждый десятый украинец не имеет в своей жизни того объема физической активности, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения для поддержания здоровья. Об этом говорят данные общенационального исследования STEPS", - указано в сообщении.

Однако включить физическую активность в своей жизни не означает уйти в профессиональный спорт, утверждают медики. Ежедневные прогулки на улице и активные упражнения дома уже приносят достаточную пользу для твоего организма и делают его более устойчивым к болезням.

Поэтому врачи посоветовали выполнить простое упражнение, укрепляющее мышцы живота, ягодиц и спины - упражнение "супермен":

На твердой ровной поверхности нужно стать на обе руки под плечами и коленами под бедрами. Поднять и вытянуть параллельно полу одновременно правую руку и левую ногу. Именно в такой позе летал супермен и отсюда происходит название упражнения. Задержать в таком положении конечности нужно на пару секунд, пока хватит сил. Затем повторить то же с левой рукой и правой ногой. Выполнять упражнение следует 20-30 раз по три подхода, если позволяет самочувствие.

При этом отдыхать нужно 30-60 секунд между подходами. Важно пить достаточно простой воды не только во время упражнений, но и в целом в течение дня.

Напомним, украинцам рассказали, как правильно выполнять технику глубокого дыхания, которая помогает успокоиться, расслабиться и снизить уровень стресса.

Как сообщала "Страна", Всемирная организация здоровья (ВОЗ) обновила рекомендации по использованию масок для профилактики распространения Сovid-19. В частности, ВОЗ не советует носить респираторы с клапанами, так как клапан выдоха может пропускать воздух. Кроме того не рекомендуется надевать защитные средства во время занятия спортом.