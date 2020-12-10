Шевченковский районный суд Киева оставил на 60 суток без изменений меры пресечения трем подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

До 7 февраля Яна Дугарь остается под личным обязательствам и денежным залогом, Юлия Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а Андрей Антоненко - под стражей.

Об этом сообщает "Общественное".

На заседании суда защита Антоненко настаивала на том, чтобы его отпустили на поруки. В суд приехали около 10 человек, в том числе народные депутаты, которые готовы были выступить поручителями подозреваемого. Однако охрана суда не пустила их в зал заседаний, из-за чего произошли столкновения. На место событий приехала полиция и приняла заявления.

Кроме того, в начале заседания Антоненко не позволили сесть рядом с его адвокатами и оставили в стеклянном боксе. При этом родственников Антоненко и Кузьменко тоже не пустили в зал.

Как писала "Страна", 7 декабря Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей.

Мы также рассказывали, как полиция нашла среди атошников убийц Шеремета и забыла о заказчиках преступления.