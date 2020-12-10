В Минздраве сообщили о новых случаях обнаружения ВИЧ за ноябрь, а также напомнили о методах предотвращение и лечения заболевания.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В ноябре 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 109 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 317 пациентов диагностирован СПИД, а 134 человека умерли от СПИДа. Основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции в стране является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, которое может привести к инфицированию ВИЧ (в частности употребление инъекционных наркотиков), и обязательное использование презервативов. А также сознательное отношение к своему здоровью", - указано в сообщении.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в ноябре 2020:

гетеросексуальный - 661;

гомосексуальный - 29;

парентеральный - 412;

вертикальный - 140;

неизвестный- 2.

PrEP - доконтактная профилактика, которая предотвращает передачу ВИЧ. Она рекомендована всем, кто имеет высокий риск заразиться вирусом иммунодефицита человека. PrEP эффективна при условии ежедневного приема, но не обеспечивает 100% защиты от ВИЧ-инфекции. Ее применяют в комплексе с другими действенными методами профилактики: презервативами и систематическим тестированием на ВИЧ.

Доконтактную профилактику можно получить бесплатно, главное - проявить желание и обратиться в учреждение здравоохранения. Заинтересованному человеку нужно будет получить консультацию врача, оценить риск заражения, сделать тест на ВИЧ и другие необходимые анализы по назначению врача. Противопоказанием к PrEP является ВИЧ-положительный статус. В этом случае человеку необходимо начать прием трехкомпонентной антиретровирусной терапии.

Напомним, второго декабря отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединились, чтобы поддержать тех, кто живет с ВИЧ, и вспомнить о жертвах СПИДа.

Как сообщала "Страна", 54-летний житель США Тимоти Рэй Браун, которого считают первым в мире человеком, поборовшим ВИЧ, умер от рака.