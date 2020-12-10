Турция проведет токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В случае, если тестирование пройдет успешно, препарат закупят для вакцинации турецкого населения.

Об этом заявил на пресс-конференции глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает ТАСС.

"Для нас важно, чтобы производимая в России вакцина прошла токсикологические испытания и отвечала надлежащей лабораторной практике. Мы начинаем эти испытания. Если они пройдут успешно, то проблем с поставками производимой в России вакцины не возникнет", - сказал Коджа.

Перед этим турецкие СМИ сообщили со ссылкой на слова того же министра, что российская вакцина не прошла необходимые исследования, поэтому ни одна страна, в том числе Турция, не может выдать разрешение на ее использование.

В стране с 83-миллионным населением планируют начать вакцинацию уже в этом месяце. Первые прививки сделают медицинским работникам.

За время пандемии в Турции подтвердили 893 630 случаев инфицирования коронавирусом. 15 531 пациент умер от осложнений.

В отличие от Турции, в Аргентине доверяют российской вакцине. Президент южноамериканской страны заявил, что первым в Аргентине привьется ею.

Ранее мы называли точную цену препарата, произведенного в России.