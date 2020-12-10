Избранный президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что свой первый зарубежный визит в качестве главы государства осуществит в Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины после встречи главы МИД Дмитрия Кулебы с Майей Санду во время визита в Молдову.

"Дмитрий Кулеба поздравил Майю Санду с убедительной победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Майя Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в ​​должности президента", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Додон накануне инаугурации Санду урезал полномочия президента Молдовы.

Также мы писали о том, как сторонники Санду требовали отставки правительства Молдовы в центре Кишинева.