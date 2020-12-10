Пентагон привел в состояние повышенной боевой готовности военных США на Ближнем Востоке из-за опасений, что Иран может предпринять атаку против американских сил. Об этом пишет Рolitico со ссылкой на анонимного представителя сферы обороны США.

"Пентагон обеспокоен, что Тегеран может извлечь выгоду из процесса передачи президентских полномочий в США и вывода войск США из Ирака и Афганистана, а также из близящейся годовщины убийства США иранского командира Касема Сулеймани, сказал представитель властей", - говорится в сообщении.

В частности, Пентагон внимательно следит за "тревожными индикаторами подготовки потенциальной атаки" со стороны иранских ополченцев в Ираке, сказал чиновник.

"Все эти факторы делают благоразумным обеспечение крепкой обороны прямо сейчас в регионе", - цитирует издание свой источник.

Уточняется, что речь не идет о наступательных действиях, а лишь о сдерживании Ирана от каких-либо агрессивных действий в отношении США или сил международной коалиции в регионе.

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