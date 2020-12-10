В Минздраве составили список советов, соблюдая которые, украинцы смогут насладиться более качественным и здоровым сном.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Казалось бы, что нового можно рекомендовать для здорового сна? Но дело не в том, чтобы найти новые факты. Очевидные и слишком простые на первый взгляд рекомендации самом деле являются научно доказанными и действительно определяют то, насколько качественно мы спим. Мы подготовили для вас чеклист рекомендаций здорового сна. Проверьте, сколько из них вы придерживаетесь", - указано в сообщении.

Так, врачи посоветовали придерживаться хотя бы двух рекомендаций в течение недели, после чего сравнить качество сна до и после применения советов:

Комната для должна быть сна тихая, темная и иметь комфортную температуру воздуха (в среднем не более 21° C).

Следовать графику сна: ложиться и вставать примерно в одно и то же время, даже в выходные. Спать при этом нужно не менее семи часов в сутки.

Не ложитесь спать, если нет сонливости. Если не удается заснуть через 20 минут после первой попытки, нужно встать и ждать следующего "окна в сон". При этом надо заниматься спокойными расслабляющими процедурами, например, йога, ванная и прочее.

Нельзя работать или учишься в постели, следует использовать ее исключительно для сна.

Нельзя пользоваться электронными устройствами по крайней мере за час до сна.

Не следует есть за час до сна. При возникновении голода поздно вечером, можно съесть легкую полезную закуску.

Нужно регулярно заниматься физической активностью в течение дня.

Нельзя употреблять напитки или еду с кофеином после 17:00.

Не следует употреблять алкоголь перед сном. Он уменьшает потребление жидкостей перед сном.

Напомним, в Минздраве рассказали, как сделать сон более качественным и ложиться раньше вопреки желанию посидеть с телефоном в постели.

Как сообщала "Страна", врачи посоветовали украинцам установить определенные границы для просмотра новостей и соцсетей до нескольких минут в день, чтобы не перегружать голову. Это может помочь в борьбе с мигренями, плохим настроением и отсутствием мотивации.