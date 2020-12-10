В МОЗ объяснили украинцам, как улучшить качество сна на карантине
В Минздраве составили список советов, соблюдая которые, украинцы смогут насладиться более качественным и здоровым сном.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
"Казалось бы, что нового можно рекомендовать для здорового сна? Но дело не в том, чтобы найти новые факты. Очевидные и слишком простые на первый взгляд рекомендации самом деле являются научно доказанными и действительно определяют то, насколько качественно мы спим. Мы подготовили для вас чеклист рекомендаций здорового сна. Проверьте, сколько из них вы придерживаетесь", - указано в сообщении.
Так, врачи посоветовали придерживаться хотя бы двух рекомендаций в течение недели, после чего сравнить качество сна до и после применения советов:
- Комната для должна быть сна тихая, темная и иметь комфортную температуру воздуха (в среднем не более 21° C).
- Следовать графику сна: ложиться и вставать примерно в одно и то же время, даже в выходные. Спать при этом нужно не менее семи часов в сутки.
- Не ложитесь спать, если нет сонливости. Если не удается заснуть через 20 минут после первой попытки, нужно встать и ждать следующего "окна в сон". При этом надо заниматься спокойными расслабляющими процедурами, например, йога, ванная и прочее.
- Нельзя работать или учишься в постели, следует использовать ее исключительно для сна.
- Нельзя пользоваться электронными устройствами по крайней мере за час до сна.
- Не следует есть за час до сна. При возникновении голода поздно вечером, можно съесть легкую полезную закуску.
- Нужно регулярно заниматься физической активностью в течение дня.
- Нельзя употреблять напитки или еду с кофеином после 17:00.
- Не следует употреблять алкоголь перед сном. Он уменьшает потребление жидкостей перед сном.
Напомним, в Минздраве рассказали, как сделать сон более качественным и ложиться раньше вопреки желанию посидеть с телефоном в постели.
Как сообщала "Страна", врачи посоветовали украинцам установить определенные границы для просмотра новостей и соцсетей до нескольких минут в день, чтобы не перегружать голову. Это может помочь в борьбе с мигренями, плохим настроением и отсутствием мотивации.