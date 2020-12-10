Во время саммита Евросоюза 10 декабря Венгрия и Польша согласились разблокировать бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы объемом 1,07 триллионов евро и Фонда восстановления после пандемии на 750 миллиардов евро.

Об этом написал в Твиттере глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Достигнуто соглашение по многолетнему бюджетному плану и Фонду восстановления. Теперь мы можем приступить к их реализации и восстановлению наших экономик", - сообщил еврочиновник.

Детали достигнутого компромисса пока не известны, однако, по сообщениям источников СМИ в институтах ЕС, одним из вариантов, обсуждавшихся перед саммитом, было включение в бюджетный план "механизма верховенства права", при этом вступить в силу он сможет только после того, как Европейский суд юстиции подтвердит его соответствие соглашениям о Европейском союзе, то есть в лучшем случае через несколько лет.

Оба этих финансовых документа уже были согласованы на саммите ЕС в июне, однако в ноябре Венгрия и Польша заблокировали их, протестуя против предложенного Еврокомиссией механизма распределения бюджетных средств с учетом контроля Брюсселем соблюдения верховенства права в странах ЕС.

О том, что Венгрия и Польша готовы разблокировать принятие бюджета ЕС, стало известно в день перед саммитом.