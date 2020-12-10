Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал взрыв Starship SN8 при посадке в Техасе. По его словам, причиной стало низкое давление в головном баке для кислорода.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так, изобретатель заявил, что один из трех двигателей не сработал, а второй включился и сразу выключился. Сам Маск был уверен в успехе всего на треть, так как проблемы с посадкой ожидались с самого начала.

Однако Маск добавил, что в целом запуск прошел успешно, так как большую часть задачи аппарат показал, а также продемонстрировал возможные проблемы в работе, которые предстоит устранить. Ожидается, что следующий проект Space демонстративный SN9, который уже разрабатывается, уже не повторит ошибки предшественника.

"Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления Давление в топливном бачке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой и крутой, но мы получили все необходимые данные! Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!", - написал он.

Напомним, переносы старта прототипа тяжелого корабля Starship, который планируется использовать для доставки людей на Марс, не пошли впрок проекту Илона Маска. Starship взорвался при посадке. Сам полет продолжался 6 минут 42 секунды и тяжелая ракета смогла подняться на высоту 12,5 километров.

Как сообщала "Страна", основатель компании SpaceX Илон Маск назвал дату, когда первый человек ступит на поверхность Красной планеты.