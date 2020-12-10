Илон Маск заявил, что проблемы с посадкой Starship были ожидаемы. Фото: flickr

Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал взрыв Starship SN8 при посадке в Техасе. По его словам, причиной стало низкое давление в головном баке для кислорода.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так, изобретатель заявил, что один из трех двигателей не сработал, а второй включился и сразу выключился. Сам Маск был уверен в успехе всего на треть, так как проблемы с посадкой ожидались с самого начала. 

Однако Маск добавил, что в целом запуск прошел успешно, так как большую часть задачи аппарат показал, а также продемонстрировал возможные проблемы в работе, которые предстоит устранить. Ожидается, что следующий проект Space демонстративный SN9, который уже разрабатывается, уже не повторит ошибки предшественника. 

"Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления Давление в топливном бачке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой и крутой, но мы получили все необходимые данные! Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!", - написал он. 

Илон Маск заявил, что проблемы с посадкой Starship были ожидаемы

Напомним, переносы старта прототипа тяжелого корабля Starship, который планируется использовать для доставки людей на Марс, не пошли впрок проекту Илона Маска. Starship взорвался при посадке. Сам полет продолжался 6 минут 42 секунды и тяжелая ракета смогла подняться на высоту 12,5 километров.

Как сообщала "Страна", основатель компании SpaceX Илон Маск назвал дату, когда первый человек ступит на поверхность Красной планеты.

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