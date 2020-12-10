Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала свое решение относительно законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами. Комиссия дала Украине конкретные рекомендации по реформе Конституционного суда.

Текст решения 13-r/2020 появился на сайте органа 9 декабря.

В документе Комиссия ссылается на свое заключение от 2016 года о тогдашнем законопроекте о Конституционном суде 55 102. По ее мнению, украинскому парламенту следует рассмотреть возможность более четко выразить свое предполагаемое намерение ограничить объем сфер Конституционного суда по конкретным вопросам, поставленным сторонами.

Комиссия также рекомендует обязать КС указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона. Дисциплинарная процедура должна регулироваться законом о КС с более подробными деталями, изложенными в правилах процедуры.

Возможность возобновления дел в КС должна появиться только тогда, когда установят уголовную ответственность судьи в связи с этим решением (например, получение взятки). Следует дать более четкое и подробное определение "конфликта интересов", например: когда определен финансовый конфликт интересов, особенно когда это следует из установленных НАПК протоколов, или же НАБУ начало расследование.

"Решения о (само)отводах и их обоснование должны быть четко изложены в основном решении, принятом судом, либо отдельным публичным процессуальным решением или постановлением. Требование кворума должно быть уменьшено в тех случаях, когда кворума нет из-за отвода судей", - считают в Комиссии.

Парламенту следует рассмотреть возможность принятия закона, детализирующего последствия для судей КС за несоблюдение положения закона об отзыве, в том числе о возбуждении публичного дисциплинарного производства и решений в отношении судей суда.

Орган по отбору кандидатов на должность судьи КС должен быть создан с международным компонентом, который может включать международных экспертов по правам человека и участие гражданского общества, чтобы гарантировать моральные и профессиональные качества кандидатов. Когда собрание приходит к выводу, что положение закона неконституционно и должно быть аннулировано, он должен запросить подтверждение Большой палаты по запросу президента Украины или Верховной Радой. Судопроизводство Большой палаты должно быть в основном публичным.

Хотя процедура в КС и, в частности, аспекты, связанные права и обязанности сторон должны регулироваться законом о КС, суд должен иметь возможность определять дополнительные детали в отношении своей процедуры в своих собственных правилах процедуры, полагает Комиссия.

Венецианская комиссия рекомендует заполнить текущие вакансии в КС парламентом и конгрессом судей только после улучшения системы назначений, как указано выше. Поэтому срочно необходимо создание такой системы с тем, чтобы заполнить эти вакансии.

В целях деполитизации состава КС судьи по депутатской квоте должны избираться квалифицированным большинством. Для этого на более позднем этапе потребуется конституционная поправка. Полезной практической мерой было бы то, чтобы вновь назначенные судьи КС прошли специальную, в том числе, международную подготовку по толкованию конституционных вопросов.

В процессе реформирования КС с ним следует должным образом консультироваться по всем аспектам реформы. В свете конкретной ситуации в Украине Конституционному суду следует проявлять некоторую сдержанность, если измененные положения будут обжалованы в суде. Комиссия выразила готовность помочь в этом вопросе.

Венецианская комиссия заверила, что остается в распоряжении украинских властей для дальнейшей помощи в этом вопросе, в том числе, более глубокого изучение закона о Конституционном суде.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о решении КС, которое привело к конституционному кризису.

Мы также писали, что в Венецианскую комиссию с просьбой дать свою оценку конституционному кризису обратился Владимир Зеленский.