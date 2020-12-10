Украина не будет проводить принудительную вакцинацию от коронавируса.

Такое заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Мы не имеем механизма принудительной вакцинации. Я не считаю, что нам надо идти по этому пути. То есть принудительно вакцинироваться, если мы говорим о COVID. По количеству вакцин: у нас есть уже подписанный документ с COVAX на 8 млн доз вакцин. Кроме того, на завершающей стадии переговоры с мировыми производителями, которые уже закончили третью стадию испытаний или на завершающей стадии - для того, чтобы вакцина была в стране, которую мы будем покупать", - сказал Степанов.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Аргентины первым в стране привьется российской вакциной от Covid-19.

Также мы сообщали, что Украина сможет начать вакцинацию от ковид на полгода позже, чем Запад и Россия.