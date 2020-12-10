На фоне осенних терактов и убийств, совершенных исламистами, правительство Франции 9 декабря представило законопроект "Об укреплении республиканских принципов". Он направлен на защиту статуса страны как светского общества и борьбу с радикальным исламизмом.

Об этом сообщает РБК.

В общей сложности законопроект включает около 50 статей. Основные нововведения, содержащиеся в документе, следующие:

школьники должны будут получать разрешение от властей для обучения на дому, и в основном по медицинским показаниям (таким образом планируется ограничить распространение религиозного обучения и насаждение салафизма при домашнем обучении мусульман);

разглашение персональной информации о других людях с целью организации нападения на них будет считаться криминальным деянием, которое будет наказываться тремя годами тюрьмы и штрафом до 45 тысяч евро;

религиозные организации будут обязаны разглашать данные о получении от иностранных организаций пожертвований на сумму свыше €10 тысяч;

общественные организации смогут получать деньги от государства, только обязуясь следовать светским республиканским ценностям, в случае нарушения этого соглашения они обязаны будут вернуть все полученные деньги;

всем госслужащим и компаниям, предоставляющим государственные услуги или выполняющим работы по контракту с государством, будет запрещено выражать свои религиозные убеждения в рамках профессиональной деятельности и руководствоваться ими при оказании услуг. Это означает, что, например, общественные бассейны не смогут предлагать мужчинам и женщинам часы раздельного плавания по религиозным мотивам.

Кроме того, в законопроекте содержатся меры по борьбе с действиями, наносящими ущерб достоинству других. В частности, врачам запрещается выдавать так называемые сертификаты девственности, которые требуют от девушек при насильственном браке. НКО получат право обращаться к властям при подозрении, что женщину насильно выдают замуж (после чего власти получат право проводить с ней интервью, чтобы выяснить или опровергнуть факт принуждения). У уличенных в многоженстве иностранок и иностранцев будут отбирать вид на жительство.

Французский парламент будет рассматривать документ в 2021 году. Помимо правящей партии, предлагаемые нововведения поддерживает правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен, традиционно выступающее с антиисламских и антииммигрантских позиций. Некоторые политики левого крыла, в то же время, высказывают опасения, что принятие закона может способствовать стигматизации всего мусульманского сообщества Франции. Помимо этого, к документу настороженно относятся и другие религиозные группы, в том числе протестанты и католики - из опасений, что он значительно ограничит не только радикалов, но и деятельность других конфессий.

Внесение закона связывают с президентскими выборами 2022 года, на которых Макрон будет пытаться переизбраться на второй срок. Принятие антиисламистского закона повысит рейтинги Макрона среди консервативно и националистически настроенных избирателей.

Ранее "Страна" приводила заявление Макрона о том, что во Франции нет проблем с религиями.

При этом он открыто фактически объявил борьбу с исламским радикализмом во Франции.