В возрасте 64 лет скончался легендарный итальянский футболист, чемпион мира т обладатель "Золотого мяча" Паоло Росси. Смерть наступила в результате тяжелой болезни - экс-футболист страдал раком легких. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Паоло Росси был чемпионом мира по футболу 1982 года. На том чемпионате он стал лучшим бомбардиром. В матче со сборной Бразилии Росси оформил свой легендарный хет-трик, который принес итальянцам победу со счетом 3:2.

Росси выступал за "Ювентус", "Милан", "Комо", "Виченца", "Верона" и "Перуджа".

В составе "Ювентуса" Росси дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок Кубков и Кубок европейских чемпионов.

"В четверг перед началом всех матчей УЕФА минутой молчания почтит память покойного, великого Паоло Росси, героизм которого помог Италии добиться победы на чемпионате мира по футболу 1982 года", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что за неделю до смерти Марадона упал и ударился головой, пролежав три дня один.

Также мы сообщали, что армия родственников начала войну за наследство великого футболиста.