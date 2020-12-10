Президент Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на введение новых американских и британских санкции, под которые попали пять чеченских компаний и один футбольный клуб. Он назвал введенные ограничения "позорными", "дебилизмом" и "лицемерием".

"Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название - "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда.

Все из вас помнят Бен Ладена - международного террориста №1. Члены его семьи жили в США, а его братья управляли собственными бизнес-компаниями в разных уголках земного шара. Несмотря на это, никто из них мистическим образом не попал под санкции Соединенных Штатов и спокойно занимался своим делом. Кроме как лицемерием это не назовёшь!", - написал Кадыров.

Напомним, в санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".

Как говорит Минфин США, эти компании "предоставляют финансирование" главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Также мы сообщали, что Украина не ввела санкции против Беларуси.