Сайт издания "Эхо Киева" 9 декабря подвергся хакерской атаке и до сих пор не работает. Владелица издания Татьяна Поп подозревает в атаке националистов.

Об этом она заявила в ролике, выложенном на YouTube.

Татьяна рассказала, что сначала атаке подверглась ее личная страница в Facebook. В результате ей пришлось создавать новый аккаунт. Однако вскоре были взломаны аккаунты соцсетей "Эха Киева", а затем и сайт издания.

По словам Поп, сотрудники редакции не успевали восстанавливать работу сайта, потому что атаки были круглосуточные. Хакеры, по словам Татьяны Поп, работали группами, "одновременно залетали и атаковали аккаунты мой личный, сотрудников издания и редакции. И это происходит до сих пор".

Так выглядит сайт издания сейчас

Владелица "Эха Киева" сомневается в том, что в Украине могут существовать независимые СМИ.

"Тебя начинают приписывать к кому-то, навешивать на тебя ярлыки, оскорблять, угрожать. И нынешняя клоунская власть не может и не сможет противостоять вот таким действиям националистов, потому что сама их боится", - заявила она.

Татьяна Поп говорил, что вложила в свой ресурс личные деньги, потратила время и силы.

"Но один в поле не воин. Я не смогу сама бороться с этой ума лишенной системой. Я не закрываю проект, я ставлю его на паузу", - говорит издатель сайта.

Весной мощной DDoS-атаке подверглось наше издание. В результате "Страна" работала с перебоями.

А в конце ноября националисты использовали день памяти голодомора для нападения на журналистку в центре Киева. Неизвестный атаковал репортера телеканала NewsOne и ударил ее.