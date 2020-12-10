В Украине ближайшей ночью ожидается ухудшение погодных условий - на дорогах образуется гололедица, а также опустится туман. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Ночью и утром в северных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица.

"Ночью и утром 11 декабря в северных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица, в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили об опасной ситуации на дорогах Киева и Киевской области, где ночью 11 декабря также ожидается гололед (І уровень опасности, желтый).

Спасатели обращают внимание, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Ранее "Страна" писала о том, что пятница в Украине будет облачной и с мокрым снегом.

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