Сегодня российский суд в Крыму вынес приговор Ленуру Ислямову - крымскотатарскому бизнесмену, который участвовал в блокаде полуострова пять лет назад и фотографировался на фоне подорванных ЛЭП.

Суд определил, что именно Ислямов и организовал подрыв линий электропередач на границе с Крымом. Что обесточило полуостров и вынудило Москву срочно достраивать энергомост.

Сам Ленур свою причастность к подрыву отрицал. Но всячески пиарился на его фоне и призывал электроэнергию в Крым не поставлять. А также мешал ремонту взорванных линий.

Впрочем, сегодня уже очевидно, что за организацией этих событий стояла украинская власть. Как и впоследствии на Донбассе, после подрыва ЛЭП и блокирования любых поставок "активистами", у Порошенко и Яценюка узаконили блокаду. А тех, кто ее начал, к ответственности не привлекли (хотя открыли по подрыву опор сразу четыре уголовных дела).

При этом кто именно ее проводил - отдельная история. Кроме представителей Меджлиса крымских татар и националистов из праворадикальных структур, интересна сама фигура Ленура Ислямова, который во время аннексии Крыма имел российский паспорт и вошел в первое "правительство" уже де-факто российского полуострова.

"Страна" вспомнила события пятилетней давности и собрала информацию об их организаторе.

Блокада Крыма и подрыв ЛЭП. Что это было

20 сентября 2015 года представители крымско-татарских организаций Украины начали акцию по блокированию грузового транспорта, который направлялся в Крым с продуктами и товарами.

Участники блокады - Меджлис и примкнувший к нему Ислямов, а также "Правый сектор" и "Азов" - в ноябре заявили, что за продуктовой последует "энергетическая блокада" Крыма.

И скоро она началась. 20 ноября неизвестные подорвали две опоры ЛЭП в Геническом и Чаплинском районах Херсонской области, что привело к обесточиванию Крымского полуострова. Еще две - "Каховская – Островская" и "Каховская – Джанкой" - вышли из строя в результате подрыва 22 ноября.

Минэнерго России сообщало, что без электроснабжения остались все бытовые потребители Крыма и Севастополя (около 1,8 млн человек). Социально-значимые объекты были подключили к дизель-генераторным установкам, задействовали резервные источники энергоснабжения.

До середины 2016 года Крым вынужден был прожить в режиме чрезвычайной ситуации - пока на полуострове не удалось наладить нормальное энергоснабжение. Так появился энергомост в Крым. Впрочем, основные проблемы со снабжением удалось решить еще в декабре.

Из-за подрыва электроопор Россия прекратила отгрузку угля для Украины, который был необходим для работы семи теплоэлектростанций. Сейчас ЛЭП, по которой передавалось в Крым до 250 мегаватт, восстановлена, но электроэнергия в Крым не подается, так как закончилось действие контракта по поставкам электричества на полуостров.

На фоне взорванных опор ЛЭП, 2015 год. В центре - Ленур Ислямов и Амина Окуева. Фото: КП

За поваленные опоры ЛЭП, к ответственности координатора по блокаде Крыма Ислямова все это время не привлекали. Хотя МВД завело сразу четыре уголовных дела. Правда, подозреваемых или виновных по ним до сих пор нет.

Ислямов всячески отрицал свою причастность к подрыву: "Это мог сделать кто угодно, но мы к этому отношения не имеем", - говорил он, все же выступая за прекращение поставок электроэнергии на полуостров и всячески блокируя ремонт поврежденных опор ЛЭП.

И заявляя на телеканалах, что пока Россия не отпустит арестованных крымских татар, энергию в Крым не пустят.

Они заявляли полиции, что столбы ЛЭП "упали сами", и всячески мешали полиции взять поврежденные электровышки под контроль.

"Мы будем блокировать, потому что нам интересно участие в самом процессе блокировки, а не в процессе подрывов... В этом будут принимать участие крымскотатарские активисты, "Автомайдан", батальон "Айдар" и "Правый сектор"… Штаб "гражданской блокады" Крыма сейчас находится здесь, и мы будем блокировать ремонт на всех четырех линиях", - говорил Ислямов.

Интересно, что в декабре власти Украины узаконили блокаду Крыма и ввели ее постановлением Кабмина. В 2017 году подобная история повторилась и с Донбассом - сначала "активисты" перекрыли поток грузов в регион, после чего Киев сделал то же самое уже официально.

Приговор Ислямову

В Крыму по подрыву опор линий электропередач возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Дело дошло до юридического конца только через пять лет - 10 декабря 2020 года. Ленур Ислямов признан виновным в организации энергетической блокады Крыма в 2015 году. Решение принял Верховный суд полуострова (под российской юрисдикцией). Приговор заочный - 19 лет колонии строгого режима.

Ислямова обвиняли по трем статьям УК РФ:

- ст. 208 - организация незаконного вооруженного формирования (НВФ) или участие в нем,

- ст. 280 - публичные призывы к экстремистской деятельности,

- ст. 281 - диверсия.



Под НВФ подразумевается батальон имени Номана Челебиджихана.

Следствие считает, что в ноябре 2015 года Ленур Ислямов разработал план по подрыву в Херсонской области линий электропередачи, которые передавали электроэнергию в Крым и Севастополь. Блокаду Крыма, по данным следствия, он готовил совместно с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым.

В результате подрыва опор ЛЭП Каховка - Островское и Каховка - Джанкой от электроснабжения были отключены все объекты жизнеобеспечения в Севастополе и 876 населенных пунктах АРК.

Энергосистема больше недели работала в изолированном режиме, так как ранее поставки пришли из Украины, но полностью прекратились. По оценке россиян, ущерб из-за энергоблокады составил миллиард рублей, а недополученные выгоды - полтора миллиарда рублей.

Первое судебное заседание по этому делу состоялось в конце мая 2020 года. На суд Ислямов не являлся - в последние годы он постоянно находится на территории Украины. А приговор прокомментировал ожидаемо:

"Решения "российских" судов в оккупированном украинском Крыму юридически ничтожны! Оспаривать его обязательно будем, и передавать кейс в ЕСПЧ. Позиция только одна - Путин, вон из Крыма!", - заявил Ислямов "Стране".

Поддерживал аннексию Крыма. Кто такой Ленур Ислямов

Интересно, что Ислямова судили как российского гражданина. Паспорт РФ он имел 19 лет, признавался сам Ленур в комментариях СМИ.

Уроженец Узбекистана, Ленур Ислямов долгое время имел строительный бизнес в Москве. В Крыму же еще при Украине он запустил телеканал "АТР".

Интересно, что уже после аннексии Крыма он со 2 апреля по 28 мая 2014 году был и.о. зампреда Совмина Крыма, находился подчинении у Сергея Аксенова. Потом его на посту сменил Руслан Бальбек.

"Мы сможем сделать то, не удавалось сделать долгие годы, находясь в составе Украины, - говорил Ислямов в интервью телеканалу ATR. - Это исторический шанс, если мы этого не сделаем, если мы популистски так отнесемся, мы, мол, не признаем [вхождения Крыма в состав РФ]... Это можно делать, только если люди безответственные, а мы ответственные люди!"

Высокий пост он занимал недолго - был уволен. Причиной называют претензии к Ислямову по исполнению обязанностей: разработке программ по обустройству депортированных народов Крыма, вопросам ЖКХ и водоснабжения и политическая связь с Меджлисом крымскотатарского народа .

Сам же Ислямов впоследствии заявлял, что его в правительство аннексированного Крыма делегировал сам Меджлис, а ушел оттуда, потому что не захотел выполнять предписаний российских властей.

После увольнения он перебрался в Киев. Как утверждал позже Ислямов, у него к тому времени уже был паспорт Украины.

В Украине Ислямов занялся "активизмом" (вроде того, что имел место на границе с Крымом), а также продолжал спонсировать телеканал "АТР", который стал одним из рупоров пропаганды Порошенко. Благодаря чему канал получал финансирование со стороны государства.

Когда к власти пришел Зеленский, сначала была идея этот канал от государственных денег отлучить. Однако в уже в феврале 2020 года Кабмин деньги на "АТР" все же нашел.

То есть государство и сейчас продолжает вносить за него оплату услуг спутниковой связи, аренду оборудования, помещений и услуг по использованию объектов авторского права. Интересно, что один из фронтменов телеканала - журналист Айдер Муждабаев - в свое время призывал поднять вооруженное восстание против Зеленского и расстреливать тех, кто за него голосовал.