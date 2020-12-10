Стало известно о подробностях расследования об уклонении от налогов, которое ведут в США против Хантера Байдена. Оно связано с китайской нефтяной компанией CEFC China Energy Co, от которой сын Джо Байдена получал большие деньги и дорогие подарки.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Газета сообщила, что сам Хантер Байден о расследовании сказал очень мало: мол, относится к этому вопросу серьезно и "уверен, что профессиональный и объективный анализ продемонстрирует, что он вел свои дела законно и надлежащим образом".

У Джо Байдена обтекаемо заявили, что "избранный президент глубоко гордится своим сыном, который преодолел трудные испытания, в том числе жестокие личные нападки последних месяцев, только чтобы стать сильнее".

Дополнительную информацию изданию удалось узнать от источника, знакомого с делом.

По его словам, уголовное расследование по неуплате налогов началось еще в 2018 году. В нем фигурирует только Хантер, дело не затрагивает других членов его семьи. Расследование возбудили после сведений о подозрительной деятельности, поданных банком, который занимался иностранными транзакциями, связанными с Байденом-младшим.

Газета пишет, что дело о неуплате налогов связано с расследованием сенаторов-республиканцев о финансах Хантера Байдена. Республиканцы изучили платежи, которые сын Джо Байдена получил от организаций, связанных с китайской нефтяной компанией CEFC China Energy Co. Согласно выводам Республиканской партии, которые основаны на документах министерства финансов, юридическая фирма Хантера Owasco PC, получила от CEFC почти 5 миллионов долларов.

В 2019 году Хантер Байден сказал журналу New Yorker, что президент энергетического гиганта CEFC Е Цзяньминь подарил ему бриллиант стоимостью около 10 тысяч долларов. Он добавил в интервью изданию, что отдал камень своим сотрудникам и не знает, что они с ним сделали.

В 2017 году Хантер также был одним из создателей зарегистрированной в Делавэре компании под названием SinoHawk Holdings LLC. Это совместная с CEFC фирма, которая должна была заниматься инвестициями. Но SinoHawk не заключала никаких сделок. В начале 2020 года ФБР приглашало одного из партнеров предприятия на допрос.

Ранее "Страна" рассказывала, как сын Байдена получил супердоходную работу в Украине.

Мы также писали, что помимо непонятных дел с финансами и налогами Хантер страдал от наркозависимости.