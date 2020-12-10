С 1 января 2021 года в украинских школах введут новый санитарный регламент, о котором предупредил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Появились подробности новых требований.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Санитарный регламент предусматривает следующее:

ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечиваются транспортом для подвоза к школе;

все сотрудники школ должны проходить обязательные профилактические осмотры;

запрет аренды помещений школ не под образовательные потребности;

установлены требования к благоустройству территории школ;

разрешено для использования в учебных заведениях проводное или беспроводное подключение к сети интернет;

если используется беспроводное подключение, роутеры Wi-Fi должны размещаться на высоте не менее 2 м от пола и выключаться во внеучебное время;

диагональ используемых в школах мониторов персональных компьютеров должна быть не менее 15 дюймов, при использовании ноутбуков – не менее 14 дюймов, при этом устройство должно иметь клавиатуру и "мышь";

для профилактики нарушений осанки не менее двух раз в год ученики должны пересаживаться в другие ряды;

учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду, то есть у внутренней стены;

в учреждениях образования должны быть внутренние санитарные узлы: до сих пор каждая десятая школа в Украине имеет внешний туалет.

Кроме того внесены изменения в регламент питания школьников. Новые требования основаны на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Также в школах разрешено устраивать кейтеринг.

В перечень продуктов питания, которые запрещается продавать в школьных буфетах и школьных автоматах входят:

чипсы и сухари,

попкорн,

колбасы и сосиски,

копченая и соленая рыба,

некоторые сладости.

В то же время установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся: злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты. Также урегулирован вопрос питания детей с особыми потребностями.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская подписала Меморандум с ООН об улучшении качества питания украинских детей.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил детям-сиротам проживать в семейных приютах до 23 лет.