Транспорт, осмотры и Wi-Fi. С января начнет действовать новый регламент для украинских школ
С 1 января 2021 года в украинских школах введут новый санитарный регламент, о котором предупредил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Появились подробности новых требований.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Санитарный регламент предусматривает следующее:
- ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечиваются транспортом для подвоза к школе;
- все сотрудники школ должны проходить обязательные профилактические осмотры;
- запрет аренды помещений школ не под образовательные потребности;
- установлены требования к благоустройству территории школ;
- разрешено для использования в учебных заведениях проводное или беспроводное подключение к сети интернет;
- если используется беспроводное подключение, роутеры Wi-Fi должны размещаться на высоте не менее 2 м от пола и выключаться во внеучебное время;
- диагональ используемых в школах мониторов персональных компьютеров должна быть не менее 15 дюймов, при использовании ноутбуков – не менее 14 дюймов, при этом устройство должно иметь клавиатуру и "мышь";
- для профилактики нарушений осанки не менее двух раз в год ученики должны пересаживаться в другие ряды;
- учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду, то есть у внутренней стены;
- в учреждениях образования должны быть внутренние санитарные узлы: до сих пор каждая десятая школа в Украине имеет внешний туалет.
Кроме того внесены изменения в регламент питания школьников. Новые требования основаны на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Также в школах разрешено устраивать кейтеринг.
В перечень продуктов питания, которые запрещается продавать в школьных буфетах и школьных автоматах входят:
- чипсы и сухари,
- попкорн,
- колбасы и сосиски,
- копченая и соленая рыба,
- некоторые сладости.
В то же время установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся: злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты. Также урегулирован вопрос питания детей с особыми потребностями.
Ранее первая леди Украины Елена Зеленская подписала Меморандум с ООН об улучшении качества питания украинских детей.
Также сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил детям-сиротам проживать в семейных приютах до 23 лет.