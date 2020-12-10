Анонсированный Кабмином Украины январский локдаун повлияет на экономику страны несущественно, но повлечет за собой рост потребительских цен. Такой прогноз дает Нацбанк, сообщается на сайте регулятора.

"В дальнейшем, учитывая низкую базу сравнения, ожидается дальнейший рост потребительских цен в последующие месяцы", - говорится в сообщении, цитирующем выступление главы НБУ Кирилла Шевченко.

Также отмечается, что сбалансированная монетарная и фискальная политики будут способствовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов инфляции в дальнейшем.

Напомним, что локдаун будет введен в Украине с 8 по 24 января. Также Кабмин утвердил перечень ограничений, которые будут действовать во время локдауна в начале следующего года.

Ранее мы публиковали инфографику со всеми ограничениями во время ужесточения карантина.

Также мы сообщали, что по прогнозу НБУ, потери ВВП Украины из-за локдауна в январе составят 0,2%.