На украинско-венгерской границе мужчина с дипломатическим паспортом пытался вывезти из Украины партию контрабандных сигарет.

Злоумышленник был выявлен военнослужащими Госпогранслужбы Украины, которые получили оперативную информацию о готовящемся правонарушении.

На пункте пропуска "Лужанка" пограничники провели углубленную проверку микроавтобуса SEAT, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

"Автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По итогам проведенного осмотра, проведенного с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля были обнаружены сигареты без акцизных марок с пометой FOR DUTY FREE ONLY.

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено его количество и стоимость.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Борисполе" задержали крупную партию контрабандного янтаря.

Также мы сообщали, что в Украину из Беларуси под видом селедки пытались провезти фуру контрабандных сигарет.