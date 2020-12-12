В субботу, 12 декабря, наступит 27-й лунный день в знаке Зодиака Скорпион, когда будет легко получаться любая работа и решаться даже трудные проблемы. В этот период появится возможность взглянуть на многие жизненные ситуации с иной точки зрения и обнаружить то, что ранее было упущено из вида.

Сегодня пользу принесет общение со старшими, чьи советы позволят набраться мудрости.

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Овен (21.03 - 20.04)

Многие Овны будут увлечены работой, погружены в общение с людьми и получат шанс найти свое истинное призвание. Единственные сложности, которые могут возникнуть, будут лежать в плоскости соблюдения баланса между "получать" и "давать". Старайтесь быть немного щедрее и делиться с родными всеми своими богатствами: как материальными, так и духовными.

Телец (21.04 - 20.05)

Постарайтесь меньше мечтать и чаще обращать внимание на сугубо материальные проблемы. Не тратьте свою энергию напрасно. Сейчас лучше поберечь свои внутренние резервы, больше времени уделяйте хозяйственным нуждам, решению жилищного вопроса и помощи близким. Сегодня - прекрасное время, чтобы обустроить дом и сделать его уютным и надежным местом.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня бдительность не повредит Близнецам. Не стоит поддаваться на провокации конкурентов и пасовать перед трудностями. Постарайтесь быть верным собственному мнению, принимайте только взвешенные решения и не оглядывайтесь назад. В отношении с окружающими важно быть требовательным к делам и в тоже время проявлять щедрость на добрые слова.

Рак (22.06 - 21.07)

Сегодня основная задача Раков - исследовать глубины своего внутреннего мира и постараться найти ответы на извечные вопросы о смысле бытия. День подходит для глубокой медитации. У вас появится шанс наладить диалог с подсознанием, справиться со своими страхами и тревогами. Звезды советуют без колебаний расставаться со своими комплексами. Пусть в душе появится место для веры в себя.

Лев (22.07 - 22.08)

Львам важно контролировать свое поведение и опасаться тех людей, которые будут пытаться войти к вам в доверие. У них вполне могут быть корыстные мотивы. Звезды советуют вам задуматься над тем, как часто вы позволяете себе быть легкомысленными и совершать необдуманные шаги. Важнее оставаться на одной волне со своими любимыми людьми и не противопоставлять себя рабочему коллективу.

Дева (23.08 - 22.09)

Сегодня к Девам придет волна удачи. Постарайтесь быть абсолютно свободными, открытыми чему-то новому и проявлять свои чувства искренне. Возможна судьбоносная встреча, а в работе будет наблюдаться светлая полоса. На фоне позитивных изменений, которые произойдут совсем скоро, любые неприятности будут казаться незначительными.

Весы (23.09 - 22.10)

Сегодня Весам предстоит заняться духовным развитием и постараться расширить свое мировоззрение. Возможно, вам нужно будет рискнуть и отпустить из своей руки синицу, чтобы поймать журавля. Идеалы всегда находятся далеко, хоть и легко обозримы. Чтобы ощутить вкус победы, постарайтесь повыше запустить стрелу своих желаний. Результат не заставит себя долго ждать.

Скорпион (23.10 - 21.11)

Скорпионам нужно рисковать, чтобы избавиться от устаревших и привычных шаблонов. День может быть наполнен переживаниями и волнующими моментами, сложности могут наблюдаться в общении со сверстниками. Приготовьтесь к прохождению трудного экзамена. Новый опыт вы получите только тогда, когда пройдете жесткие испытания.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Стрельцам не придется преодолевать трудности с большим напряжением. Наоборот, на выходных вы будете чувствовать помощь высших сил в своих начинаниях. В случае, если ваши планы будут благими, к вам придет ощущение правильности выбранного пути, поддержки родных и друзей. Первое, с чем вам предстоит бороться в себе - это замкнутость и нерешительность.

Козерог (22.12 - 19.01)

Козерогам нужно заниматься конкретными делами и выводить на первый план повседневные задачи. Это могут быть домашние хлопоты и рутинный быт. В череде жизненных задач семейные направления, комфорт и создание уюта - это те сферы, где понадобиться быть максимально вовлеченными. И все, что происходит, необходимо воспринимать как дар свыше.

Водолей (20.01 - 19.02)

Водолеи могут ощутить, как их потенциал будет неизмеримо возрастать с каждым днем. Вы становитесь более заметным, ваше слово имеет больший вес, а личность считается авторитетной в профессиональных кругах. В такой период важно дорожить дружбой, партнерскими отношениями и искренними чувствами. Заносчивость и гордыня не приведут к хорошему, поэтому похваляться личными заслугами не стоит.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Сегодня Рыбам главное мыслить и действовать логично. Много приятных открытий может подарить исследование своего внутреннего мира. Постарайтесь обойтись без эмоциональных всплесков и иллюзий в отношении объекта любви. Избегайте интриг и сплетен, которые для вас могут стать дополнительным источником стресса.

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