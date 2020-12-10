В Украине задержали членов организованной преступной группы, которые занимались похищением людей и вымогательством денег и имущества. В результате проведения трех этапов полицейской спецоперации были задержаны лидер группы и девять участников, а еще двое преступников объявлено в розыск.

Об этом сообщает пресс-службы Офиса генерального прокурора и МВД.

Так, согласно данным следствия, на территории Киева, Одессы и других областей Украины в течение года работала преступная организация. В ее состав входили группы, состоящие в основном их выходцев кавказского региона.

Злоумышленники вымогали деньги у предпринимателей, с помощью насилия заставляли граждан выполнять противозаконные требования в своих интересах, похищали людей. Отмечают, что в преступной организации соблюдалась четкая иерархия и распределение обязанностей.

После более чем 50 обысков по месту жительства задержанных и их транспортных средствах были обнаружены и изъяты: огнестрельное оружие, долговые расписки, использовавшиеся для совершения преступлений транспортные средства.

В то же время в МВД сообщают, что после трехэтапной спецоперации полицейские задержали лидера группы и девять участников, еще двое объявили в розыск. Всего в состав группировки входили 12 человек.

"Задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких фактов вымогательства средств и похищения людей с целью выкупа или совершения определенных действий в пользу злоумышленников или других лиц. Суммы, которые вымогали, колебались от 20 000 грн до 800 000 долларов США. Уголовные преступления совершались под руководством двух "воров в законе", которые находятся на территории РФ, и сопровождались физическим насилием", - говорится в сообщении.

Уточняют, что четыре человека были принудительно выдворены за пределы Украины за нарушение норм миграционного законодательства. На данный момент следствие продолжается.

Напомним, в Мариуполе мужчина взял в заложники трех женщин и угрожал взорвать банк. Его задержала полиция.

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