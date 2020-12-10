США вводит санкции против шести компаний из России за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека.

Об этом идет речь в документе Минфина США

В санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".

Как отмечает Минфин США, эти компании "предоставляют финансирование" главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

По версии американского министерства, моторизованный полк "Кадыровцы", "выполняя распоряжения Кадырова", продолжает нарушать права человека, в частности, отмечается "похищение людей, издевательства, убийство членов сообщества ЛГБТИ в Чеченской Республике".

"Кадыровцев" обвиняют в исполнении внесудебных казней и прочих нарушениях, в том числе "задержании журналистов и активистов".

Также под санкции подпали пять человек, которые, отмечает Минфин США, являются участниками "сети Кадырова".

Среди них - заместитель премьер-министра Чечни Вакхит Усмаев, который "действовал или намеревался действовать прямо или косвенно для или от лица Кадырова".

Полный список по персональным санкциям

Мартынов Даниил (советник Кадыров по безопасности); Усмаев Вахит (вице-премьер Чечни); Сабсаби Зияд (представитель Кадырова); Симар Сатиш (тренер лошадей Кадырова); Дугазаев Тимур (представитель Кадырова в Европе).

Полный список компаний

фонд Ахмата Кадырова; футбольный клуб "Ахмат"; абсолютный чемпионат "Ахмат"; "Ахмат ММА"; "Чеченские минеральные воды"; "Мегастройинвест".

Санкции вводятся в рамках глобального "Акта Магнитского", принятого в США в 2016 году. Он дает президенту США полномочия обновлять список иностранных структур и граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

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