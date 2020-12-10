Под новые санкции США за нарушение прав человека попали пять компаний из Чечни и один футбольный клуб
США вводит санкции против шести компаний из России за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека.
Об этом идет речь в документе Минфина США
В санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".
Как отмечает Минфин США, эти компании "предоставляют финансирование" главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
По версии американского министерства, моторизованный полк "Кадыровцы", "выполняя распоряжения Кадырова", продолжает нарушать права человека, в частности, отмечается "похищение людей, издевательства, убийство членов сообщества ЛГБТИ в Чеченской Республике".
"Кадыровцев" обвиняют в исполнении внесудебных казней и прочих нарушениях, в том числе "задержании журналистов и активистов".
Также под санкции подпали пять человек, которые, отмечает Минфин США, являются участниками "сети Кадырова".
Среди них - заместитель премьер-министра Чечни Вакхит Усмаев, который "действовал или намеревался действовать прямо или косвенно для или от лица Кадырова".
Полный список по персональным санкциям
- Мартынов Даниил (советник Кадыров по безопасности);
- Усмаев Вахит (вице-премьер Чечни);
- Сабсаби Зияд (представитель Кадырова);
- Симар Сатиш (тренер лошадей Кадырова);
- Дугазаев Тимур (представитель Кадырова в Европе).
Полный список компаний
- фонд Ахмата Кадырова;
- футбольный клуб "Ахмат";
- абсолютный чемпионат "Ахмат";
- "Ахмат ММА";
- "Чеченские минеральные воды";
- "Мегастройинвест".
Санкции вводятся в рамках глобального "Акта Магнитского", принятого в США в 2016 году. Он дает президенту США полномочия обновлять список иностранных структур и граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.
Ранее "Страна" писала о том, что Украина не ввела санкции против Беларуси.
Также мы разбирались, почему в Украине, несмотря на санкции, везде продаются российские конфеты.