В четверг, 10 декабря, в Полтавской области нашли таинственный монолит, который похож на загадочный объект из Калифорнии. Обнаружили его на Макуховской свалке.

Соответствующее видео опубликовал Facebook-аккаунт "Подслушано. Полтава" .

Монолит сделан из металла и имеет отражающую поверхность. Кто и с какой целью поместил его на свалку на данный момент неизвестно.

Напомним, в Киеве также нашли таинственный монолит. В столице его установили на Замковой горе, но кто и зачем это сделал неизвестно.

Ранее подобные монолиты находили в Румынии и Америке, сначала в штате Юта, а затем в Калифорнии. Их появление остается загадкой. Но, по одной из версий, такой своеобразный перфоманс - дело рук американского арт-объединения художников из Нью-Мексико. В своих соцсетях они признали авторство одного из них и даже выставили на продажу похожий монолит за 45 тысяч долларов.