В четверг, 10 декабря, в Албании начались митинги после того как полиция убила человека за нарушение комендантского часа, установленного в связи с распространением коронавируса. Во время акций протеста митингующие сожгли украшенные рождественские деревья.

Об этом сообщило информационное агентство BBC.

Ранее, 8 декабря, полиция Албании застрелила 25-летнего Клодиана Рашу за нарушение комендантского часа в стране. Правоохранители говорят, что Рашу якобы не выполнил приказ остановиться. Мужчину застрелили примерно в 100 метрах от его дома.

В связи с этим участники Молодежного форума Демократической партии устроили акции протеста под Министерством внутренних дел. Своим протестом они настаивают на справедливом расследовании убийства и хотят, чтобы глава местной полиции подал в отставку.

Отметим, что в Албании комендантский час действует с 11 ноября. Его ввели на три недели в связи с распространением коронавируса в стране. С 11 ноября всем гражданам запрещено покидать свои дома с 22:00 до 06:00. Бары и рестораны также будут закрыты с 22:00 до 06:00, за исключением доставки еды. Также албанцам рекомендуют работать из дома.



Ранее "Страна" сообщала, что в Берлине применили водомет на митинге против карантина. В центре города собрались до 10 тысяч демонстрантов, большинство из них были без масок, на призывы соблюдать дистанцию и правила гигиены они не реагировали.



Также напомним, что в Испании после карантинных протестов задержаны около полусотни человек. Протестующие требовали отменить комендантский час и точечные "локдауны", введенные из-за напряженной ситуации с коронавирусом.