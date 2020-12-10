Маруся Звиробий (настоящее имя Елена Самбул) будет баллотироваться от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" на довыборах в в Верховную Раду по 87-му округу, что в Ивано-Франковской области.

О своих намерениях она написала в Фейсбук 8 декабря.

"Сегодня решающий день. Пока доеду в штаб "ЕС", еще имею право передумать, но зашла утром пораньше в гаджеты, посмотрела, что вся вражеская шобла уже взбесилась и бабосики московско-коломойские уже пошли работать. Значит, передумывать не будем", - в своей манере сообщила потенциальная депутат.

К записи она прикрепила кадр из сериала 1990-х годов "Зена - королева воинов", с героиней которого, видимо, себя ассоциирует.

Напомним, Маруся Звиробий не раз угрожала президенту Владимиру Зеленскому. В последний раз это было летом, когда она назвала главы государства выпердышем и пообещала, что своей смертью он не умрет.

А в октябре Самбул намекнула на расправу над лидерами "Оппоплатформы".