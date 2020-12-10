По состоянию на четверг, 10 декабря, мировая цена на нефть Brent поднялась выше чем до 51 доллара. Такой рост произошел впервые с 5 марта, когда цены на нефть обрушились из-за провала соглашения стран ОПЕК и России.

Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже.

Так, цена на фьючерсы нефти Brent поднялась до 51,03 доллара за баррель. До этого колебания на нефтяном рынке вызвало заседание ОПЕК, где участники не смогли прийти к одному решению.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились с января 2021 года на четверть увеличить добычу нефти. Что означает увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, с дальнейшим ежемесячным пересмотром.

Также сообщалось, что в апреле 2020 года ОПЕК и Россия подписали договор о самом большом в истории снижении добычи нефти. Тогда ежесуточная добыча нефти снизилась на 9,7 млн баррелей.