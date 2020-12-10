Стали известны подробности нештатной ситуации, возникшей в Финляндии на АЭС Олкилоуто в четверг. В 12:22 приборы зафиксировали повышение уровня радиации внутри станции. Однако что стало причиной этого, пока неизвестно.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Генеральный директор Центра ядерной и радиационной безопасности STUK Петтери Тийппана на пресс-конференции заявил, что "нештатная ситуация связана с тем, что системы радиационного мониторинга обнаружили повышенный уровень радиации внутри станции". При этом он заверил, что "жители прилегающей территории находятся в безопасности, ситуация для них не представляет угрозы".

Он добавил, что на станции немедленно были приняты высшие меры защиты. Произведена автоматическая экстренная остановка реактора, показавшего нештатную ситуацию.

"В настоящее время объект находится в стабильном и безопасном состоянии. Всплески уровня радиации в течение дня больше не наблюдались, однако до сих пор неизвестно, почему повысился уровень радиации на объекте", - сказал Тийппан.

Как рассказал генеральный директор владельца АЭС, компании Teollisuuden Voima (TVO) Ярмо Танхуа, ЧП произошло внутри здания реактора, где уровень радиации обычно высок, поэтому рабочие туда никогда не заходят. Он не исключил, что "речь может идти о фильтрационной системе очистки воды реактора. Возможно, что часть радиоактивной воды попала в реактор и потому сработала тревога. Но это еще выясняется".

Танхуа пока не смог назвать, насколько повысился уровень радиации внутри станции. По его словам, "это уникальный случай в истории АЭС, ранее ничего подобного здесь не происходило".

Российские ученые-атомщики считают, что инцидент на АЭС в Финляндии не несет угрозы европейским странам.

"В целом по имеющейся информации авария ни нам, никому в Европе не угрожает, так как все радиоактивные частицы остались внутри", - заявил директор Института безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.

При этом он сказал, что пока о произошедшем очень мало информации.

В свою очередь член общественного совета "Росатома", профессор, академик РАЕН Владимир Кузнецов назвал остановку энергоблока "нормальным ходом вещей, который может случиться".

Как писала "Страна", в начале декабря Литва заявила, что на первом блоке новой Белорусской АЭС произошла авария.

Позже стало известно, что на станции планово остановили реактор первого энергоблока.