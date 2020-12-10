В пятницу, 11 декабря, в Украине будет облачная погода, а часть регионов накроет мокрым снегом и дождем. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Приазовье порывы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью на большей части Украины, кроме юга и востока, ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед.

Температура воздуха в западных, центральный и южных областях ночью от -1 до +3 градусов. В северных и восточных регионах от -1 до -8. В дневные часы на западе и юге страны плюсовая температура +1-7 градусов. В центральных регионах от 0 до +2 градуса, на севере и востоке - от -1 до +1 градуса.

В Киеве 11 декабря также будет облачно, ночью ожидается мокрый снег и дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 0 до -2 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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