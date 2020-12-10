В четверг, 10 декабря, депутаты Волынского областного совета выразили недоверие главе Волынской облгосадминистрации Юрию Погуляйко. Во время тайного голосование выражение недоверия поддержали 49 нардепов.

Об этом пишет "ВолиньPost".

Так, в четверг, во время внеочередной сессии восьмого созыва нардепы планировали заслушать отчет главы Погуляйко о выполнении бюджета 2020. Но глава ОГА не пришел на сессию. После чего депутаты признали его работу неудовлетворительной и решили выказать ему недоверие.

Сообщают, что с предложение выказать недоверие выступил депутат фракции "За будущее" Владимир Бондарь. Было проведено тайное голосование, на котором 49 нардепов проголосовали "за", 4 - "против", а еще четверо воздержались. Областной совет утвердил протокол счетной комиссии своим голосованием и принял решение о выражении недоверия Юрию Погуляйко.

Во время перерыва на голосование в зал ворвался Юрий Погуляйко и в грубой форме выразил несогласие с решением депутатов.

"Я не хочу работать, официально заявляю. Я сделаю вам подарок. Не хочу видеть морд ваших", - заявил губернатор.

Напомним, 10 декабря Погуляйко поссорился с депутатами облсовета и анонсировал отставку. Губернатор. в частности назвал народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Рублева "предателем".

Также сообщалось, что после назначения Погуляйко на должность в Луцке созывали внеочередную сессию облсовета.