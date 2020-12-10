В четверг, 10 декабря, Министерство обороны заявило, что кадровые службы пообщались с главредом сайта "Цензор" Юрием Бутусовым, но не нашли вакансий него, которые устроили всех.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в соцсети.

По результатам беседы, кадровые службы, как пишет ведомство, вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций.



В сообщении Минобороны говорится, то назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины и эта процедура не может быть пересмотрена.

"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона", - заявили в пресс-центре.





Отметим, что Бутусов известен тем, что участвовал в планировании операции по взятию Иловайска в августе 2014 года, которая закончилась катастрофой для украинской армии.

Ранее "Страна" сообщала, что Минобороны решило потроллить своего критика Бутусова, предложив ему должность.



Также напомним, что недавно у Бутусова случился конфликт с известным блогером Арестовичем, который сейчас работает с Офисом президента.