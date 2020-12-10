Главы государств и правительств стран Европейского Союза поручили Еврокомиссии подготовить рекомендацию по взаимному признанию результатов тестов на коронавирус. Также участники ЕС договорились о едином подходе к сертификатам о вакцинации от коронавирусной болезни.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом говорится в коммюнике, обнародованном по итогам первого дня саммита ЕС 10 декабря.

"Он (Евросовет - Ред.) соглашается с необходимостью расширения обмена опытом и планами на будущее. Основываясь на работе, проделанной за последние недели, он предлагает комиссии представить Совету рекомендации по общему порядку быстрых тестов на антигены и взаимному признанию результатов тестов. Также следует разработать скоординированный подход к сертификатам о вакцинации", - говорится в документе.

Европейские лидеры, начавшие встречу в Брюсселе с обсуждения ситуации с COVID-19, признали, что эпидемиологическая ситуация в ЕС по-прежнему вызывает беспокойство, несмотря на разработку эффективных вакцин.

"Поэтому мы должны продолжать наши усилия по противодействию распространению вируса с целью предотвращения новых волн инфекций", - говорится в принятых заключениях Европейского совета по этому разделу повестки саммита.

Евросовет, в частности, обязался укреплять координацию усилий на уровне ЕС "при подготовке к постепенной отмене ограничений и возвращению к нормальному режиму передвижения, в том числе для трансграничного туризма, когда позволит санитарная ситуация".

Европейский совет указал на "важность подготовки к своевременному внедрению и распространению вакцин, включая разработку национальных стратегий вакцинации, чтобы обеспечить своевременное и скоординированное предоставление вакцин населению ЕС".

"Важно предоставлять четкую фактическую информацию о вакцинах и противодействовать дезинформации", - сказано в заключениях.

Ранее "Страна" писал, что в трети стран мира вакцину от коронавируса сможет получить только один человек из десяти.

Мы также разбирались, когда Украина сможет начать вакцинацию от коронавируса.