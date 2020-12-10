Под Херсоном 17-летняя девушка самостоятельно родила ребенка и избавилась от младенца, выбросив его на помойку, где его впоследствии обнаружили правоохранители. Бдительные соседи усмотрели у девушки внезапное исчезновение визуальных признаков беременности и в тоже время отсутствие ребенка. Люди сообщили об этом в полицию, информирует сайт ГУНП Херсонской области.

Инцидент произошел в селе Ивановского района Херсонщины.

"В полицию поступило анонимное сообщение, что 17-летняя жительница одного из сел района была беременной. Неделю назад односельчанин заметил, что живота нет и ребенка тоже. Для проверки этой информации по месту жительства несовершеннолетней выехали сотрудники полиции. Во время беседы с девушкой она объяснила, что беременной никогда не была. Ее мать, брат и односельчане тоже рассказали, что не замечали за девушкой беременность", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 48-летняя мать девушки, ранее судимая за убийство, более четырех месяцев не живет с детьми. Ее старший сын постоянно находится на заработках и изредка видит сестру. Сама несовершеннолетняя вела себя подозрительно и сильно нервничала.

Тогда полиция направила девушку к врачу-гинекологу, чтобы проверить ее слова. После осмотра врач подтвердил, что несовершеннолетняя действительно была беременной и родила примерно 10 дней назад.

"Девушка призналась, что ее беременность была нежелательной, поэтому она никому об этом не рассказывала, тщательно скрывала и на учете у врача не была. Схватки у нее начались дома 30 ноября, когда она была одна. После рождения ребенок якобы не подавал признаки жизни. Роженица положила младенца с тряпьем в пакет и, дождавшись темноты, отнесла на помойку", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве матерью своего новорожденного ребенка. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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