В четверг, 10 декабря, в Киевской и Житомирской временно ограничили движение грузовиков и автобусов из-за ледяного дождя, который спровоцировал гололед и гололедицу.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в соцсети.

"По информации Укравтодора 10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза), Служба автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования пробок, ввела временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской и Житомирской области", - заявили в пресс-службе.



Жители Киева, в свою очередь, сообщают о сильнейшем гололеде в городе. Киевляне жалуются, что по городу невозможно передвигаться из-за льда.





Фото: Страна

К тому же спасатели уточнили, что ограничения движения грузового автотранспорта и автобусов в Ровенской области снят.



Ранее водителей Ровенской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях, из-за которых сложилась трудная ситуация с обеспечением движения по дорогам государственного значения.



Также "Страна" сообщала, что в начале декабря в Киеве предупреждали о грядущей непогоде. Техника "Киевавтодора" дежурила на исходных позициях, чтоб в случае снегопада сразу начать очищать дороги и улицы.