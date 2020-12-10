В четверг, 10 декабря, в Мариуполе мужчина взял в заложники трех сотрудниц банка и угрожал взорвать здание, он требовал прибытия руководства полиции. В результате полиция задержала мужчину и освободила заложниц, они не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, инцидент произошел на улице Лепорского в отделении банка. Мужчина был вооружен ножом и коробкой с проводами, которую выдавал за взрывчатку. Он взял в заложниц трех сотрудниц банка и угрожал все взорвать, если не приедет начальник полиции Мариуполя, спецподразделение и журналисты.

На место событий выехала полиция и начала переговоры с преступником, предложив ему обменять женщин на сотрудников правоохранительных органов. Однако мужчина не согласился. Он потребовал позвонить в Торецк, город, в котором раньше жил.

После чего полиция решила задержать преступника. Им оказался 30-летний житель Торецка. По факту происшествия открыто дело по статье о захвате заложников (ст.147 Криминального кодекса Украины), следственные действия продолжаются.

Напомним, фермер из Хмельницкой области решил заняться похищениями бизнесменов ради выкупа в $150 тысяч. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Также сообщалось, что в Харьковской области мужчину взяли в заложники, требуя за него 20 тысяч долларов.