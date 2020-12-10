Мэр Дубно Василий Антонюк, рассказал "Стране", поменяет ли ёлку, которую срубили на кладбище и привезли в центр города.

"Не дождутся. Ёлка будет, потому что ее подержали благочинием православной церкви Украины. Они мне разрешили, я дал команду ее перенести из окраины кладбища в центр города. Потому что она очень красивая, не простая, она будет украшать наши праздники. Мы ее красиво оденем, будет лучшая ёлка в области, а может, в Украине", - заявил мэр Василий Антонюк.

Градоначальник Дубно также прогнозирует, что многие захотят посмотреть на ёлку.

"Мы так сделаем, что они не только приедут, но и прилетят. В этом году будет самая красивая ёлка в городе Дубно", - заявил мэр.

Добавив, что настроен решительно.

"Я очень серьёзный человек, я уже четыре раза городской глава", - отметил мэр Дубно.

Также мэр считает, что все негативные комментарии в соцсетях - обыкновенная зависть.

"Я верующий человек, я во все это не верю. Знаю, что это клевета, зависть. Это делают люди, которые хотят скомпрометировать ситуацию, потому что нигде, ни в каком святом письме не написано, что это дерево - вражеское для людей, которые принесёт не ту ауру для дубенчан", - сказал Антонюк.



Ранее "Страна" сообщала, что в Дубно главную новогоднюю елку срубили на кладбище. Мэр успокоил горожан, что ее освятили. Жители город шутят в социальных сетях про украшение дерева: "Чтобы хотя бы не венками".



Также напомним, что на главную елку Украины вместо звезды надели шляпу. Вместо звезды на верхушке новогоднего дерева уже появилась шляпа желтого цвета и весом 58 килограммов.