Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил сегодня, что он будет "первым", кто получит российскую вакцину против коронавируса, когда она прибудет в страну до конца года, пишет La Nacion.

"Я не сомневаюсь в ее качестве. Я буду первым, кто получит вакцину", - подчеркнул президент во время совместной пресс-конференции с министром здравоохранения Хинесом Гонсалесом Гарсиа.

По его словам, Аргентина подписала контракт с Россией на приобретение вакцины Sputnik V против коронавируса.

"У нас будет достаточно доз, чтобы вакцинировать десять миллионов аргентинцев в период с января по февраль", - сказал Фернандес.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина сможет начать вакцинацию от ковид на полгода позже, чем Запад и Россия.

Также мы сообщали, что Турция начнет токсикологическое исследование российской вакцины "Спутник V".