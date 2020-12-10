К бывшему главе Одесской ОГА, который покинул пост неделю назад, пришли с обысками
В четверг, 10 декабря, СБ Украины и фискальная служба проводят обыски у бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского облуправления СБУ агентство "Интерфакс-Украина".
"Проводятся следственные действия по месту работы и проживания бывшего председателя облсовета", - пишут в материале.
Подробности собеседник агентства не назвал, так как следственные действия еще не завершены.
Паращенко временно исполнял обязанности главы Одесской облгосадминистрации с 10 апреля по 11 июня 2019 года. Возглавлял Одесский облсовет VII-го созыва с 21 августа 2019 года по 4 декабря 2020.
К тому же сам Сергей Паращенко написал пост в своей соцсети про обыски.
Ранее "Страна" сообщала, что СБУ подозревает "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" в госизмене. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственным интересам составляет около $100млн.
Также напомним, что в первый же день работы нового главы "Укроборонпрома" в ведомство пришли с обысками СБУшники. Следственные действия связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.